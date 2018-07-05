В Узбекистане изменены критерии малого бизнеса

Впредь малым бизнесом в Узбекистане считается, если у предпринимателя годовой оборот составляет до 1 миллиарда сумов. Об этом, как передаёт портал UzDaily, заявила заместитель директора НАПУ при президенте Узбекистана Гузаль Исламова.

По ее мнению, концепция совершенствования налоговой политики имеет очень большое значение: впервые в Узбекистане правительство, министерства, ведомства и бизнес тесно взаимодействовали с целью создания этого исторического документа. Эта концепция предусматривает реформы не только в экономической сфере, но и во всех направлениях, добавила она.

«Во время подготовки нового проекта налоговой системы основной акцент делали на решение вопросов налоговой нагрузки и развитие предпринимательства. В текущей концепции этот вопрос решен», - заявила Гузаль Исламова.

Она отметила, что налоговые ставки и определения малого бизнеса упрощены. «Впредь малым бизнесом считается, если у предпринимателя годовой оборот составляет до 1 миллиарда сумов. Поскольку это тот бизнес, который кормит небольшую семью, обеспечивает проживание и образование подрастающего поколения. К тому же и деятели национального искусства попадают под этот разрез деятельности», - подчеркнула она.

Она отметила, что отменен 5 процентный налог с оборота, который осуждался международными и местными экспертами. Сокращены и налоги с прибыли и дивидендов. «Тем самым мы даем людям понять, что можно получать прибыль с инвестиций при минимальных потерях. Это в свою очередь способствует дополнительному развитию экосистемы бизнеса в стране», - сказала Исламова.

«Снижение налоговой ставки по дивидендам подразумевает совершенствование инвестиционного климата и свидетельствует о том, что государство открыто для диалога и готово оказать всестороннюю поддержку развитию предпринимательства», - отметила она.

«Касательно налогов физических лиц, в Концепции установлен единый налоговый платеж в размере 12 процентов. Революционном шагом стала отмена социальных взносов, и снижение ставок на имущество. Внедрен справедливый подход, переход на который требует определенного времени. Мы должны пересмотреть свое видение и понимать, что налоги возвращаются к нам в качестве государственных услуг в виде красивых городов, доступного образования, современных автобусных остановок и так далее», - добавила Гузаль Исламова.

Она отметила, что все изменения будут внесены в Налоговый кодекс постепенно. Нужно учесть, что первый год реформ является наиболее сложным.

«В процессе работы с Концепцией поступало очень много предложений, которые максимально учтены в окончательной редакции документа. Концепция – это общая идея, которая касается периода трансформации. Это первый большой шаг, который требует рассмотрения всех конкретных аспектов системы, что будет отражаться в Налоговом кодексе», - сказала она.

Исламова отметила, что концепция предусматривает совершенствование бюджетной системы, в том числе укрепление независимости и стабильности региональных бюджетных институтов.

«Предусмотрено снижение ставок банковской деятельности, это в свою очередь расширит кредитные возможности. Более того, намечен ряд мер по оздоровлению компаний, которые по различным причинам приостановили свою деятельность», - добавила она.

«Когда мы говорили о Концепции, изучали схожие процессы в Грузии. Были предложения внедрить грузинскую систему. На самом деле то, что в Концепции зафиксировано, отражает очень взвешенный подход к реалиям нашего бизнеса, нашей экономики. Поэтому трудно сравнить нас с теми странами, которые быстро переходили на совершенно новую систему», - сказала Исламова.

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