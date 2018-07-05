Узбекистан займётся выращиванием и производством чая

Правительство Узбекистана постановлением от 30 июня утвердило создание Научно-производственного центра по развитию производства чая. Об этом в четверг передаёт "Газета.uz".

Среди его задач — заготовка семян и саженцев чая, обеспечение ими фермерских хозяйств и предпринимателей, выработка технологии выращивания чая с учетом климатических условий, создание промышленных плантаций чая и наращивание объемов заготовки чайной продукции, внедрение линий промышленной переработки и упаковки чайной продукции.

Учредителями центра станут «Узбекозиковкатхолдинг», компании Bay Tea Group и BMB Trade Group, а также фермерские хозяйства, производящие чай.

Промышленные чайные плантации будут созданы в регионах с благоприятными условиями до 2025 года. В Навоийской области они займут 50 гектаров земли с объемом заготовки 72 тонн, в Джизакской области — 71 гектаров с заготовкой 54 тонн, в Сурхандарьинской области — 71 гектаров с заготовкой 99 тонн. Самая большая территория под чайные плантации будет отведена в Ташкентской области — 91 гектаров. Как ожидается, там будет заготавливаться 102 тонны чая.

Согласно документу, каждое первое воскресенье августа в Узбекистане будет проходить праздник чая.

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