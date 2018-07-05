Узбекистан займётся выращиванием и производством чая

5 июля 2018 10:31 (UTC+04:00)

Правительство Узбекистана постановлением от 30 июня утвердило создание Научно-производственного центра по развитию производства чая. Об этом в четверг передаёт "Газета.uz".

Среди его задач — заготовка семян и саженцев чая, обеспечение ими фермерских хозяйств и предпринимателей, выработка технологии выращивания чая с учетом климатических условий, создание промышленных плантаций чая и наращивание объемов заготовки чайной продукции, внедрение линий промышленной переработки и упаковки чайной продукции.

Учредителями центра станут «Узбекозиковкатхолдинг», компании Bay Tea Group и BMB Trade Group, а также фермерские хозяйства, производящие чай.

Промышленные чайные плантации будут созданы в регионах с благоприятными условиями до 2025 года. В Навоийской области они займут 50 гектаров земли с объемом заготовки 72 тонн, в Джизакской области — 71 гектаров с заготовкой 54 тонн, в Сурхандарьинской области — 71 гектаров с заготовкой 99 тонн. Самая большая территория под чайные плантации будет отведена в Ташкентской области — 91 гектаров. Как ожидается, там будет заготавливаться 102 тонны чая.

Согласно документу, каждое первое воскресенье августа в Узбекистане будет проходить праздник чая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Доля участия Азербайджана в капитале AIIB незначительно сократилась
Бизнес 12:06
Azer Turk Bank становится ближе к клиентам: новая стратегия - новые возможности (Интервью)
Бизнес 12:01
Число крупных налогоплательщиков в Узбекистане снизилось более чем в 20 раз?
Бизнес 11:22
Узбекистан укрепляет торгово-экономическое партнерство с Туркменистаном
Бизнес 10:52
Узбекистан определился с основными направлениями развития туризма
Бизнес 10:42
Mitsubishi Corporation закрывает представительство в Азербайджане
Бизнес 10:24
Лента новостей
Премьер-министр Турции не исключил, что может возглавить парламент
Турция 12:26
OECD: Разрыв в зарплатах в Израиле продолжает расти
Израиль 12:21
Турция давно должна была перейти на президентскую форму правления - премьер-министр Турции
Турция 12:18
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:13
Вопрос прихода PayPal в Азербайджан может решиться осенью
ИКТ 12:10
Доля участия Азербайджана в капитале AIIB незначительно сократилась
Бизнес 12:06
В Баку прошла церемония награждения лучших актеров театрального сезона (ФОТО)
Культура 12:02
Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана может быть обсуждена на Генассамблее ООН
Нагорно-карабахский конфликт 12:02
Azer Turk Bank становится ближе к клиентам: новая стратегия - новые возможности (Интервью)
Бизнес 12:01