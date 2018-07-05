Узбекистан определился с основными направлениями развития туризма

Государственный комитет по развитию туризма разработал проект Стратегии развития туризма, сообщает «Подробно.uz».

В документе перечислены основные проблемы, мешающие развитию этого направления национальной экономики.

Потенциал узбекского туризма не реализуется полностью, так как развитие этой сферы напрямую зависит от формирования современного конкурентоспособного туристского комплекса с необходимой инфраструктурой транспортно-логистической системы.

Поэтому, по мнению экспертов, необходимо провести реконструкцию пунктов пропуска через Государственную границу (авиационных, автомобильных, железнодорожных) и усовершенствовать процесс пересечения границы, сделав его соответствующим потребностям иностранных граждан в туристских услугах.

Среди основных сдерживающих факторов увеличения потока туристов эксперты называют высокие цены на авиаперевозки, низкое покрытие потенциальных рынков отечественным и международными авиалиниями, а также визовую политику и систему регистрации в Узбекистане.

В числе других проблем – слабое развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, труднодоступность и невысокий уровень сервиса в местах отдыха, неразвитость объектов придорожной инфраструктуры.

Еще одно проблемное место – недостаток квалифицированных кадров в сфере, отдаленность образовательных программ от требований рынка труда, потребностей производства, ожиданий работодателей.

При этом одним из важнейших условий устойчивого развития туризма эксперты называют государственную поддержку. Доходы от туризма, как прямые, так и косвенные, довольно быстро окупают затраты на его развитие, что делает туристскую индустрию одним из наиболее важных двигателей социально-экономического развития страны.

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