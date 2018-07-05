Azer Turk Bank становится ближе к клиентам: новая стратегия - новые возможности (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Azer Turk Bank принял новую стратегию развития на ближайшие годы, в соответствии с которой в настоящее время происходят изменения в структуре банка и в работе различных департаментов.

Банк работает над облегчением и ускорением рабочих контактов с потребителями с целью экономии времени клиентов и улучшением качества предоставляемых услуг.

О ближайших новшествах, планируемых в банке, Trend рассказал директор департамента маркетинга банка Расим Гаджиев.

“Департамент маркетинга также вовлечен в данные процессы - мы сейчас строим новый процесс коммуникации с клиентами, основанный на международном опыте, проходим соответствующие тренинги, принимаем участие в семинарах и форумах и стараемся применить полученные знания на локальном рынке, с учетом местных реалий. На данный момент мы стараемся по-новому взглянуть на цифровой маркетинг, отбросив уже годами укоренившиеся инструменты общения с клиентами. Упор будет сделан именно на коммуникации, а не на воздействие на аудиторию. Перед нами стоит задача построения долгосрочных отношений с нашими клиентами, оценка их реальных нужд и создание продуктов и услуг, отвечающих современным требованиям потребительского банкинга. Каждый удержанный, постоянный клиент приносит от 200 до 400 процентов прибыли, поэтому все компании заинтересованы в налаживании долгосрочных отношений со своими потребителями. Для этого мы тоже стараемся перейти на более глубокий анализ данных наших текущих и потенциальных клиентов и использовать полученную информацию для построения образа жизни клиента, чтобы проще и быстрее донести до него информацию о действительно интересующих его банковских продуктах” - сказал Гаджиев.

Банк готовит новые приложения для своих пользователей

В настоящее время, по словам Гаджиева, у банка имеются десктопные и мобильные приложения интернет банкинга, доступные как для пользователей стационарных компьютеров, так и пользователей смартфонов на базе Android и iOS.

Сейчас же, по словам директор департамента, разрабатываются новые версии, а также обновляются текущие версии приложений.

“Одной из первых разработок станет новое приложение для корпоративных клиентов, на обслуживание которых наш банк делает особенную ставку. Новое приложение позволит очень быстро осуществлять все виды банковских операций как для финансовых департаментов крупных частных и государственных предприятий, так и представителям среднего и малого бизнеса, помощь которым банк ставит своей приоритетной задачей.

При этом мы не забываем и про удобства физических лиц и представим также обновленное приложение, с помощью которого можно будет выполнять все необходимые операции с личными средствами не тратя время на визит в филиал банка. Не важно где вы находитесь и чем занимаетесь – все, что нужно будет клиенту, это компьютер или смартфон с доступом в интернет – и из любой точки земного шара у клиента Azer Turk Bank будет возможность совершить практически любую операцию с личными средствами”, - сказал Гаджиев.

Глава департамента отметил, что в настоящее время началось тестирование корпоративного интернет-банкинга, на программной базе которого, будут созданы остальные приложения. После завершения тестов будет объявлено точное время запуска.

Банк обновляет стратегию маркетинга

В настоящее время банк работает как над новой маркетинговой стратегией, так и обновляет визуальную концепцию.

“Мы хотим, чтобы люди знали, что, являясь государственным банком, Azer Turk Bank, абсолютно открыт для клиентов всех уровней и будет стараться учитывать их нужды и потребности. Это будет отражено как в коммуникации, так и непосредственно в рекламе и брендинге. Мы хотим несколько диверсифицироваться и перейти от привычных стандартных к новым цифровым, компактным и интересным инструментам, организуя быстрые частые и точечные кампании, направленные на конкретные сегменты населения. Данная стратегия позволит понять, насколько интересны наши разработки по продуктам и услугам, широким слоям населения и своевременно внести необходимые корректировки. Это будет своего рода отражением принципа Fail Fast, пришедшего из американских технологических стартапов, который позволит быстро выявлять потребности быстрорастущих сегментов и предлагать им максимально подходящие продукты и услуги. Все эти изменения будут направлены на то, чтобы клиент понял, что мы всегда рядом, мы готовы подстраиваться под нужды клиента и рынка, абсолютно транспарентны, и, что самое главное, надежны”, - сказал Гаджиев.

Azer Turk Bank был учрежден в 1995 году с участием турецкого капитала.

В настоящее время 75 процентов акций банка принадлежат правительству Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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