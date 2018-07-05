Места на Ташкентских рынках будут продаваться через онлайн-аукционы

5 июля 2018 12:33 (UTC+04:00)

В Ташкенте в экспериментальном порядке планируется внедрить механизм распределения мест на всех продовольственных рынках при помощи онлайн-аукционов, сообщает «Подробно.uz» со ссылкой на проект постановления правительства.

Документ предлагает предоставлять с 1 апреля 2019 года стационарные торговые точки на продовольственных рынках только через онлайн-аукционы на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.

Апробация проекта будет продолжаться до 15 июля 2019 года после чего Государственный налоговый комитет должен внести на рассмотрение правительства предложения по полноценной реализации проекта на продовольственных рынках по всей республике.

В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и Ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков. Эта задача будет выполнена за счет размещения на доступных для обозрения местах мониторов с актуальной информацией о занятых и свободных торговых местах с указанием схемы их распределения.

Кроме того, планируется разработать специальное программное обеспечение по учету торговых мест, а до 1 января 2019 года – создать информационную систему, позволяющую администрациям рынков вести учет субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельности на рынках с применением единых идентификаторов электронного правительства.

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