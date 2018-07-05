В Казахстане запущена работа биржи финцентра «Астана»

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил работу биржи Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передают казахские СМИ.

«Я поздравляю с тем, что эта долгожданная минута наступила, и наш Международный финансовый центр отныне находится в действии. Завтра мы будем отмечать 20-летие нашей столицы. Нашей стране всего 27 лет. Это мгновение для истории. Однако я думаю, что наш народ сделал большой шаг в будущее процветание. Мы очень надеемся, что МФЦА будет также служить этой цели», - сказал глава государства на церемонии открытия МФЦА.

Отметим, что Международный финансовый центр «Астана» - это финансовый хаб для государств Центральной Азии, Южного Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

МФЦА будет располагаться на территории ЭКСПО - 2017 и использовать современную инфраструктуру и передовые технологии.

Основные направления деятельности МФЦА - развитие рынка капитала, управление активами, управление активами состоятельных частных лиц, исламские финансы, новые финансовые технологии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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