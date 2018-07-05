Китай поможет Узбекистану производить беспилотники

5 июля 2018 15:02 (UTC+04:00)

Геоинновационный центр Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайские разработчики и производители дронов Shenzhen MicroMultiCopter и BShark Holdings подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане.

Как сообщила в четверг «Газета.uz», документ был подписан в ходе визита сотрудников Геоинновационного центра в Шэньчжэнь.

Обе компании намерены локализовать производство беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане. Цель меморандума о сотрудничестве — содействие в области развития беспилотных технологий, а также исследования, разработка, производство, эксплуатация и техническое обслуживание беспилотников, наземных станций управления, наземных средств обеспечения эксплуатации и других технических средств.

Стороны будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить совместные семинары, осуществлять обмен специалистами, информацией и опытом.

Компания Shenzhen MicroMultiCopter намерена поставить необходимое производственное оборудование и технологии, обучить персонал, организовать отдел продаж и маркетинга.

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