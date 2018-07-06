Узбекистан начнёт импортировать б/у тракторы

С 2019 года Узбекистан начнет импортировать шесть различных модификаций бывших в эксплуатации тракторов.

Об этом, как передают «Новости Узбекистана», говорится в постановлении президента по упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования Узбекистана.

К их числу относятся колесные тракторы для полуприцепов, тракторы для сельскохозяйственных работ не более 18 кВт, более 18 кВТ и более 37 кВт, а также новые и бывшие в эксплуатации трелевочные тракторы (скиддеры) для лесного хозяйства мощностью двигателя более 90кВт и 130 кВт. Для всех видов импортируемой техники установлена ставка акцизного налога в размере 20 процентов.

Как отмечено в постановлении, действующая в настоящее время в стране система таможенно-тарифного регулирования не стимулирует развитие рыночных принципов конкуренции. В частности, предоставление чрезмерно широких льгот по уплате таможенных платежей на ввозимые товары не способствует эффективному тарифному регулированию, тогда как индивидуальные преференции создают неравные конкурентные условия для развития предпринимательской деятельности.

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