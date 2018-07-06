При поддержке Kapital Bank прошел традиционный проект «Летний футбольный лагерь»

6 июля 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank является официальным партнером проекта «Летний футбольный лагерь», который прошел в городе Сумгайыт среди детей в возрасте 7-12 лет.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, проект был реализован в трех группах в течение 9 дней. В проекте приняли участие свыше 100 учащихся из 48 школ города Сумгайыт и его окрестностей.

Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Следует отметить что, совместно с Kapital Bank, в проекте так же участвуют министерство образования, исполнительная власть и отдел образования города Сумгайыт, ПО «Азерикимья» и Футбольный клуб «Сумгайыт».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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