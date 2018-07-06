Moody's: Азербайджанский Xalq Bank повысил качество активов и рентабельность (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Xalq Bank улучшил показатели качества активов и рентабельности, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, опубликованном в пятницу.

Отметим, что агентство изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в местной и иностранной валюте (B3) Xalq Bank с негативного на позитивный и подтвердило эти рейтинги.

Агентство также подтвердило базовую кредитную оценку Xalq Bank на уровне caa1, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B2/Not Prime и краткосрочные и долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте. Также были подтверждены долгосрочные и краткосрочные оценки рисков контрагента на уровне B2/Not Prime.

"Изменение прогноза по рейтингу с отрицательного на положительный основано на улучшении качества активов и рентабельности банка в сочетании с относительной устойчивостью капитала банка. Рейтинговое действие также подкрепляется стабильной ликвидностью Xalq Bank", - говорится в отчете.

Аналитики Moody's отмечают, что в 2017 году качество активов Xalq Bank относительно улучшилось.

"Доля проблемных займов в общем кредитном портфеле банка сократилась до 12,7 процента на конец 2017 года, по сравнению с 14,6 процента годом ранее. Убытки по кредитам снизились с 3,7 до 1,9 процента. Покрытие проблемных кредитов резервами, хоть и улучшилось с 54 до 64 процентов, по-прежнему относительно невелико, и поэтому мы ожидаем, что банк продолжит наращивать свои резервы по кредитам в 2018 году, а его кредитные потери в текущем году составят около двух процентов или немного выше", - отмечают специалисты Moody's.

Агентство также отмечает, что капитал Xalq Bank позволит покрывать любые повышенные кредитные убытки.

"По состоянию на первое июня 2018 года коэффициенты адекватности уставного и совокупного капиталов составили 15,7 и 17,3 процента соответственно, что значительно превышает нормативные минимальные коэффициенты в пять и 10 процентов. Рейтинговое агентство ожидает, что рост активов Xalq Bank, взвешенных с учетом риска, будет низким в течение следующих 12-18 месяцев из-за ограниченного спроса азербайджанских заемщиков на кредитование. Xalq Bank демонстрирует относительно стабильное финансирование и ликвидность, при этом депозиты клиентов остаются основным источником финансирования банка и составляют 76 процентов от общей суммы обязательств по состоянию на конец 2017 года, тогда как другие источники финансирования в основном представлены стабильным и долгосрочным финансированием из Национального фонда поддержки предпринимательства, Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и других государственных источников", - говорится в отчете.

Xalq Bank действует на банковском рынке Азербайджана с 2004 года. Банк оказывает услуги посредством 29 филиалов, расположенных в Баку и регионах страны. Акционерами банка являются три юридических лица - ООО EuroStandard (33,85 процента акций), ООО Ideal Business Co (50 процентов) и ООО Amal Invest Group (16,15 процента).

(Автор: Анвар Мамедов)

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