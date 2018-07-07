Alstom о проекте восстановления трамвайной сети Баку (Эксклюзив)

7 июля 2018 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французская компания Alstom ожидает решения азербайджанской стороны по реализации проекта восстановления трамвайных линий в Баку.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Бернар Пелль, управляющий директор французской компании в Западной и Центральной Азии.

"Несколько лет назад мы предложили предварительный проект о восстановлении трамвайных линий в Баку. Однако в связи с проведением в столице соревнований Формулы-1 нам пришлось изменить планы и профиль этой трамвайной линии", - напомнил управляющий директор Alstom.

Проект, по словам Пелля, предполагает строительство новой трамвайной линии от Олимпийского стадиона до Port Baku, а оттуда до Площади флага.

"Конечно, было бы хорошо, если бы и в Баку вновь появились трамваи. Они очень удобны для людей в городах, где много туристов. Восстановление трамвайных линий - то, что мы уже можем наблюдать в эти дни, к примеру, в Астане и Алматы. В Алматы, кстати, есть проект по созданию государственно-частного партнерства в 2019 году для восстановления линии легкорельсового транспорта", - отметил Пелль.

Управляющий директор добавил, что Алматы в своё время также пришлось снять устаревшие трамвайные линии, и теперь в городе необходимо проложить новые.

Пелль также сказал, что новые трамваи, как транспортное средство, имеют множество преимуществ.

"В новых трамваях вы сможете путешествовать, видя весь город. Они крайне экологичны и не имеют вредных выбросов. Трамваи имеются почти во всех городах Европы с численностью населения более 200 тысяч человек. В целом, они работают крайне эффективно", - заключил Пелль.

Бакинская сеть трамвайных линий функционировала в период с 1889 по 2004 год. В 1889 году в Баку открылась линия для конного трамвая. 8 февраля 1924 года в Баку была запущена электрическая трамвайная линия, которая просуществовала вплоть до 2004 года.

В феврале 2012 года правительство Азербайджана объявило о том, что планирует восстановить трамвайную линию в Баку. Новая линия должна была быть проложена вдоль Бакинского бульвара в центре города в рамках развития проекта "Баку – Белый город". В отличие от прежней трамвайной сети, новая линия должна была быть значительно короче, и она не должна была проходить по основным магистральным дорогам города, как это было ранее.

Alstom – крупная французская машиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

В сентябре 2017 года стало известно, что Alstom станет ядром нового концерна Siemens-Alstom, в который также войдут немецкая Siemens и Siemens Mobility и в котором немецкая компания получит чуть более 50 процентов акций.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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