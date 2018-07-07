Конструкторское бюро "Ильюшина" может купить у Узбекистана старые самолёты

Российское конструкторское бюро (КБ) "Ильюшина" ведет переговоры по покупке у "Узбекистанских авиалиний" выведенных из эксплуатации в мае этого года самолетов Ил 114-100, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Национальная авиакомпания полностью остановила эксплуатацию шести Ил 114-100 в мае этого года. Все эти самолеты использовались на внутриреспубликанских направлениях. Затем они были выставлены на продажу. Интерес к ним проявило КБ "Ильюшина", которому они нужны, прежде всего, в качестве планеров для их нового самолета ИЛ 114-300. Сейчас мы активно работаем с ними в данном направлении", – отметил собеседник.

Россияне намерены производить новый ИЛ 114-300 на Производственном комплексе №1 в Луховицах, который является филиалом АО "РСК "МиГ". Первый турбовинтовой серийный Ил-114-300 для внутренних авиалиний будет создан на рубеже 2020–2021 годов. Компоненты и узлы воссоздаваемого самолёта будут российского производства. Расчётная мощность: от 12 до 20 самолётов в год.

Планируется, что на Ил-114-300 будет устанавливаться двигатель ТВ7-117СТ, испытания которого начались сентябре 2017 года в Жуковском в ЛИИ им. Громова на летающей лаборатории Ил-76.

Что касается востребованности самолета – то это, во-первых, Крайний Север. Цена перелета на турбовинтовом самолете меньше, чем на турбореактивном, особенно для северных перевозок, северного завоза. У Ил-114 есть специальные системы борьбы с обледенением, посадка на грунт.

Во-вторых, это вообще региональные перевозки. Двигатель ТВ7-117СТ обещает быть очень экономичным и достаточно мощным, чтобы обеспечивать перевозки достаточно большого радиуса. В этом смысле самолет будет востребован авиакомпаниями, у которых достаточно много ключевых региональных маршрутов.

В-третьих, это Азия, Африка и Латинская Америка. Ил-114 экономичен и неприхотлив. Сейчас продумывается его жизненный цикл. Его обслуживание несколько проще, чем самолетов с другими типами двигателей.

Кроме того, Ил-114 — это база для различного рода специальных самолетов. Любые версии, востребованные военными, могут быть и на нем реализованы. Например, на каждом МАКС летает Ил-114 компании "Радар ммс", оборудованный прицельно-поисковым комплексом "Касатка".

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