Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 7,497 маната (0,3526 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2127,2508 маната.

Изменение стоимости унции золота 25 июня 2153,968 2 июля 2126,3855 26 июня - 3 июля 2105,7050 27 июня 2133,6615 4 июля 2136,4835 28 июня 2128,434 5 июля 2133,7975 29 июня 2127,176 6 июля 2133,8825 Средний курс за неделю 2135,8099 Средний курс за неделю 2127,2508

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0078 маната (0,286 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,1837 маната.

Изменение стоимости унции серебра 25 июня 27,819 2 июля 27,2361 26 июня - 3 июля 26,8597 27 июня 27,5641 4 июля 27,3210 28 июня 27,3807 5 июля 27,2734 29 июня 27,3829 6 июля 27,2283 Средний курс за неделю 27,5367 Средний курс за неделю 27,1837

На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 3,9695 маната (0,2759 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1420,1579 маната.

Изменение стоимости унции платины 25 июня 1487,517 2 июля 1438,7950 26 июня - 3 июля 1370,5145 27 июня 1468,6215 4 июля 1426,9715 28 июня 1454,197 5 июля 1429,6830 29 июня 1443,164 6 июля 1434,8255 Средний курс за неделю 1463,3749 Средний курс за неделю 1420,1579

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 4,352 маната (0,2687 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1613,011 маната.

Изменение стоимости унции палладия 25 июня 1626,4325 2 июля 1619,5645 26 июня - 3 июля 1602,5900 27 июня 1635,995 4 июля 1612,4330 28 июня 1621,97 5 июля 1615,2550 29 июня 1613,538 6 июля 1615,2125 Средний курс за неделю 1624,4838 Средний курс за неделю 1613,011

(Автор: Анвар Мамедов)

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