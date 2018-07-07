Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

7 июля 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 7,497 маната (0,3526 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2127,2508 маната.

Изменение стоимости унции золота

25 июня

2153,968

2 июля

2126,3855

26 июня

-

3 июля

2105,7050

27 июня

2133,6615

4 июля

2136,4835

28 июня

2128,434

5 июля

2133,7975

29 июня

2127,176

6 июля

2133,8825

Средний курс за неделю

2135,8099

Средний курс за неделю

2127,2508

На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0078 маната (0,286 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,1837 маната.

Изменение стоимости унции серебра

25 июня

27,819

2 июля

27,2361

26 июня

-

3 июля

26,8597

27 июня

27,5641

4 июля

27,3210

28 июня

27,3807

5 июля

27,2734

29 июня

27,3829

6 июля

27,2283

Средний курс за неделю

27,5367

Средний курс за неделю

27,1837

На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 3,9695 маната (0,2759 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1420,1579 маната.

Изменение стоимости унции платины

25 июня

1487,517

2 июля

1438,7950

26 июня

-

3 июля

1370,5145

27 июня

1468,6215

4 июля

1426,9715

28 июня

1454,197

5 июля

1429,6830

29 июня

1443,164

6 июля

1434,8255

Средний курс за неделю

1463,3749

Средний курс за неделю

1420,1579

На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 4,352 маната (0,2687 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1613,011 маната.

Изменение стоимости унции палладия

25 июня

1626,4325

2 июля

1619,5645

26 июня

-

3 июля

1602,5900

27 июня

1635,995

4 июля

1612,4330

28 июня

1621,97

5 июля

1615,2550

29 июня

1613,538

6 июля

1615,2125

Средний курс за неделю

1624,4838

Средний курс за неделю

1613,011

(Автор: Анвар Мамедов)

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