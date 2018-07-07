Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе одна унция золота в Азербайджане подорожала на 7,497 маната (0,3526 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции золота составила 2127,2508 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
25 июня
|
2153,968
|
2 июля
|
2126,3855
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2105,7050
|
27 июня
|
2133,6615
|
4 июля
|
2136,4835
|
28 июня
|
2128,434
|
5 июля
|
2133,7975
|
29 июня
|
2127,176
|
6 июля
|
2133,8825
|
Средний курс за неделю
|
2135,8099
|
Средний курс за неделю
|
2127,2508
На прошедшей неделе одна унция серебра подешевела на 0,0078 маната (0,286 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,1837 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
25 июня
|
27,819
|
2 июля
|
27,2361
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
26,8597
|
27 июня
|
27,5641
|
4 июля
|
27,3210
|
28 июня
|
27,3807
|
5 июля
|
27,2734
|
29 июня
|
27,3829
|
6 июля
|
27,2283
|
Средний курс за неделю
|
27,5367
|
Средний курс за неделю
|
27,1837
На прошедшей неделе одна унция платины подешевела на 3,9695 маната (0,2759 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1420,1579 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
25 июня
|
1487,517
|
2 июля
|
1438,7950
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1370,5145
|
27 июня
|
1468,6215
|
4 июля
|
1426,9715
|
28 июня
|
1454,197
|
5 июля
|
1429,6830
|
29 июня
|
1443,164
|
6 июля
|
1434,8255
|
Средний курс за неделю
|
1463,3749
|
Средний курс за неделю
|
1420,1579
На прошедшей неделе одна унция палладия подешевела на 4,352 маната (0,2687 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции палладия составила 1613,011 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
25 июня
|
1626,4325
|
2 июля
|
1619,5645
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1602,5900
|
27 июня
|
1635,995
|
4 июля
|
1612,4330
|
28 июня
|
1621,97
|
5 июля
|
1615,2550
|
29 июня
|
1613,538
|
6 июля
|
1615,2125
|
Средний курс за неделю
|
1624,4838
|
Средний курс за неделю
|
1613,011
(Автор: Анвар Мамедов)
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