PASHA Bank представляет новый комплекс услуг по финансированию бизнеса

9 июля 2018 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – развивает новый комплекс услуг для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) по финансированию их поставок в сегменте B2B.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, данная схема финансирования объединяет всех участников цепи поставок товаров и услуг – покупателей и поставщиков, предоставляя им возможность извлекать максимальную для их бизнеса выгоду по поддержанию необходимой ликвидности.

По словам директора департамента по работе с сектором МСБ PASHA Bank Александра Головко, основной отличительной чертой комплекса услуг по финансированию цепи поставок от традиционных кредитных продуктов на пополнение оборотных средств является возможность получения предпринимателем доступа к денежным ресурсам в относительно краткие сроки, без предоставления залога и по достаточно низким процентным ставкам, отличающимся от ставок по другим видам кредитования в среднем на два-три процента годовых.

«Главная преследуемая нами цель заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов МСБ в оборотных средствах, необходимой для бизнеса ликвидности, повышении финансовой эффективности процесса поставок в B2B секторе, снижении финансовых рисков бизнеса и, конечно же, легком и качественном банковском сервисе. Уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что данная схема финансирования вызывает интерес у предпринимателей, обслуживающих крупный бизнес в таких секторах экономики, как нефтегазовый, телекоммуникационный, строительный, торговли и услуг, сектор товаров повседневного пользования (FMCG), ИКТ и др. Ввиду того, что данный комплекс услуг является всесторонне привлекательным для представителей МСБ, мы ожидаем роста портфеля в данном сегменте на уровне 100 процентов по итогам года», – подытожил Головко.

Отметим, что внедрение и активное применение финансирования цепи поставок в обслуживании клиентов малого и среднего бизнеса является частью стратегии развития PASHA Bank, охватывающей 2018-2020 годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане облегчается доступ фермеров к финансовым ресурсам
Бизнес 24 мая 10:58
Азербайджанский PASHA Bank намерен увеличить кредитование агросектора - член правления
Бизнес 5 мая 17:00
Азербайджанский PASHA Bank о планах выпуска ценных бумаг
Бизнес 17 октября 2017 13:18
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению
Бизнес 17 октября 2017 13:05
Очередная поддержка от Barama для стартапов
ИКТ 23 сентября 2017 12:20
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг турецкой «дочки» Pasha Bank
Бизнес 7 апреля 2017 11:38
Лента новостей
Азербайджан представляет иностранцам и лицам без гражданства электронные трудовые визы
Общество 12:06
АБР обнародовал сроки принятия новой стратегии по Азербайджану
Бизнес 12:03
Узбекистан предложил Афганистану создать благоприятные условия для транзита
Бизнес 12:03
Азербайджан нарастил экспорт в Швейцарию почти на треть
Бизнес 11:56
В Азербайджане улучшились результаты выпускных экзаменов учащихся IX классов - замминистра
Общество 11:50
Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit
Европа 11:40
В Азербайджане документы по приему на работу подало рекордное число учителей - минобразования
Общество 11:39
ПО «Азеригаз» газифицировало свыше 250 многоэтажных зданий
Энергетика 11:38
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявила тендер на проведение экологического мониторинга
Тендеры 11:35