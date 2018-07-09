Иностранные и узбекские инвесторы обсудят в Ташкенте инвестпредложения

В конференц-зале Crystal Ballroom гостиницы International в Ташкенте 12 июля состоится первая встреча единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и узбекских инвесторов, сообщает "Подробно.uz".

Целью встреч единой площадки является широкое информирование об имеющемся ресурсном, промышленном и инвестиционном потенциале республики, а также налаживание и углубление прямого и конструктивного диалога между местными и зарубежными инвесторами, органами государственного и хозяйственного управления, и другими участниками процесса инвестиционной деятельности.

Данную единую площадку планируется использовать для внедрения механизмов прозрачного и своевременного обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, руководителей органов государственного и хозяйственного управления, включая выявление приемлемых вариантов инвестирования, оперативного решения частных проблем, выявления системных вопросов, требующих всестороннего рассмотрения и последовательного решения.

Организатором еженедельных встреч является Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям, с участием уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Встречи будут проводиться в формате открытых дверей в которых смогут принять участие все заинтересованные лица: иностранные и отечественные инвесторы, представители дипмиссий зарубежных стран в Республике Узбекистан, руководители органов государственного и хозяйственного управления.

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