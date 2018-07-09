Китай профинансирует строительство центра моделирования в Узбекистане

В Академии МВД Узбекистана идет строительство специального Центра симуляции и моделирования, сообщает "Подробно.uz".

Об этом стало известно по итогам визита узбекской делегации в Китай во главе с министром внутренних дел Узбекистана генерал-майором Пулатом Бобожоновым.

"Строительство центра финансируется за счет средств Китая в размере 22 миллионов долларов. Этот центр будет оснащен такими же современными технологиями, какие имеются в Полицейском университете Пекина. Центр симуляции должен стать единственным в своем роде учебным объектом в Центральной Азии по подготовке профессиональных кадров для правоохранительных органов", – ответили в МВД.

Кроме того, узбекскую делегацию заинтересовали сканеры, установленные в общественных местах, метро и местах наибольшего скопления людей. Их преимуществом является высокая скорость сканирования людей, даже в большом потоке, способность выявлять лица, имеющие оружие или взрывчатые устройства на теле.

Также, по мнению узбекских правоохранителей, заслуживают внимания приборы, установленные на входе в государственные учреждения и ведомства, которые могут среди лиц, входящих в здание, определить тех, кто ранее совершил преступление или находится в розыске.

Вниманию гостей из Узбекистана были представлены и аппараты, позволяющие без человеческого вмешательства проверить днище автомобилей при въезде в гостиницы и на особо охраняемые объекты, и, если присутствует опасность, автоматически предупредить о ней.

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