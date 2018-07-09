Транспортная компания Баку обновила автобусы, следующие по маршруту №85

БАКУ /Trend/ - Транспортная компания Xaliq Faiqoğlu полностью обновила эксплуатируемые автобусы, следующие по маршруту №85, сказали Trend в понедельник в компании.

С сегодняшнего дня в маршрутной линии используются автобусы марки «Citibus» и «Citiport» производства компании Anadolu Isuzu.

«Новые автобусы пришли на замену используемых ранее автобусов марки DAEWOO BS 090. Автобусы оснащены кондиционерами и соответствуют стандарту Евро 5. Отвечающие данному стандарту автобусы, сегодня эксплуатируются на маршрутных линиях 18, 61, 65 и 85. В автобусах марки «Citiport» доступна услуга бесплатного Wi-Fi», - сказали в компании.

Как сообщалось ранее, до конца года компания закупит дополнительно 70 автобусов, которые уже частично поставляются в страну.

Компания занимается пассажирскими перевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из свыше 300 автобусов, осуществляющих перевозки в Баку по 13 маршрутным линиям.

Компания обеспечила прием безналичных платежей на большинстве маршрутных линий (№61, №65, №85, №79, №52, №96, №18 и 135). В ближайшее время автобусный маршрут №20 также перейдет на карточную систему оплаты проезда.

В автобусах «Citiport», курсирующих по маршрутным линиям №61, №18, №85 и №65 пассажирам предлагается бесплатный Wi-Fi. В перспективе услуга Wi-Fi будет доступна и на других маршрутных линиях.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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