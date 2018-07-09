Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана свыше $700 млн. -министр (версия 2)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 730 миллионов долларов, сказал в понедельник министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе проходящего в Баку азербайджано-швейцарского бизнес-форума.

По его словам, в стране действует свыше 70 компаний со швейцарским капиталом.

"Между двумя странами активно развивается инвестиционное сотрудничество, что также подтверждается объемом азербайджанских инвестиций в экономику Швейцарии, которые достигли 1,2 миллиарда долларов. Большая часть этих средств приходится на инвестиции азербайджанской госкомпании SOCAR", - отметил Мустафаев.

Коснувшись торгового сотрудничества между странами, министр отметил, что за первые пять месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией вырос на 82 процента. В отчетный период Азербайджан увеличил свой экспорт в Швейцарию на 42 процента.

"В 2017 году товарооборот между нашими странами составил 240 миллионов долларов, увеличившись по сравнению с показателем 2016 года на 46 процентов. Также постепенно увеличивается ненефтяной экспорт Азербайджана в Швейцарию. В целом Швейцария занимает одно из ведущих мест в ненефтяном экспорте Азербайджана", - отметил Мустафаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.