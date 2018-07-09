Узбекистан увеличит экспорт продукции в Пакистан

В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и Пакистаном Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с посольством Республики Узбекистан в Исламабаде был организован визит деловых кругов в Узбекистан во главе с заместителем председателя узбекско-пакистанского делового совета Васик Али Ханом. Об этом в понедельник сообщает портал UzDaily.uz.

Целью визита является приобретение образцов узбекской бытовой техники и строительных материалов для открытия «шоу румов» в городах Карачи, Лахор и Равалпинди для дальнейшей реализации этой продукции по всему Пакистану.

Стороны обсудили возможность увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана, в частности, химической и обувной продукции, овощей и фруктов, сельхозмашин и сельхозоборудования (тракторы, сеялки, прицепы, культиваторы и др.), электрооборудования, текстильной и швейно-трикотажной продукции, электробытовой техники, а также туристические услуги.

Пакистанская сторона выразила готовность в оказании содействия в создании дилерских и дистрибьютерских представительств узбекских компаний в Пакистане, а также Пакистана в Узбекистане. В качестве перспективных направлений были отмечены расширение сотрудничества в фармацевтической отрасли и привлечение ведущих пакистанских компаний-производителей в специальные экономические зоны Узбекистана фармацевтического профиля.

Отметим, что Узбекистан является самым крупным торговым партерном Пакистана в Центральной Азии. Товарооборот в 2017 году составил 36,2 миллиона долларов (в том числе экспорт – 9,9 миллиона долларов, импорт - 26,3 миллиона долларов). В 2017 года была налажена работа постоянно действующей выставки «Сделано в Узбекистане» при Посольстве Узбекистана в Исламабаде и возобновлено прямое авиасообщение между городами Ташкент и Лахор.

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