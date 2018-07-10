ЕБРР обозначил приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана и готов поддержать дальнейшее развитие страны, сообщили в пятницу Trend в головном офисе ЕБРР.

По словам собеседника агентства, ЕБРР продолжит совместную работу с правительством Азербайджана и частным сектором с целью дальнейшего инвестирования в страну.

"Мы хотели бы в большей мере сосредоточиться на развитии малого и среднего предпринимательства и финансового сектора, помогая диверсифицировать экономику Азербайджана. Возобновляемые источники энергии - это еще один сектор, где мы видим роль ЕБРР в качестве партнера, как в рамках разработки, так и для финансирования проектов", - отметили в ЕБРР.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время у банка есть портфель новых проектов по Азербайджану на 350 миллионов евро.

"На сегодняшний день мы подписали один значительный договор - это было обязательство по последнему траншу в размере 330 миллионов долларов по линии проекта "Азербайджанские региональные дороги". При этом большая часть средств была использована для строительства автомобильной дороги Гянджа - Государственная граница с Грузией", - сказал в банке.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более трех миллиардов долларов в 165 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 26 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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