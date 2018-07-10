Япония может провести сертификацию узбекской текстильной продукции

10 июля 2018 09:34 (UTC+04:00)

Руководство узбекской ассоциации «Узтекстильпром» провело встречу с чрезвычайным и полномочным посолом Японии в Узбекистане Ито Нобуаки, передаёт портал UzDaily.uz

В ходе беседы стороны обменялись информацией о текущем состоянии сотрудничества между Узбекистаном и Японией в текстильной отрасли, инвестиционной деятельности японских компаний, а также сотрудничестве в научно-исследовательской сфере, сообщает пресс-служба ассоциации «Узтекстильпром».

В целях увеличения экспорта готовой текстильной продукции на рынок Японии (по итогам 2017 года экспорт текстильной продукции составляет 388,0 тысячи долларов) узбекской стороной предложено оказать содействие в налаживании сотрудничества, в том числе, путем привлечения японских партнеров в Узбекистан, для организации работы по сертификации узбекской текстильной продукции, в соответствии с японскими стандартами, предусмотренными к экспорту продукции в Японию.

Особое внимание на встрече было уделено развитию кооперации между узбекскими и японскими текстильными компаниями и торговыми сетями.

В настоящее время на отечественных предприятиях текстильной отрасли используется оборудование ведущих японских компаний Toyota, Murata, Howa, Oshima, Yamato, Juki, Brothers, Kansai, Tsudakoma. Установлено тесное сотрудничество с представителями японских агентств и компаний JICA, JETRO, Marubeni.

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