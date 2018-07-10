В Ташкенте откроется первый в Узбекистане завод по металлообработке

10 июля 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана 12 июля запланировано открытие высокотехнологичного завода по металлообработке ООО Metal Processing, сообщает пресс-служба ассоциации «Узтекстильпром».

Новый завод по производству листового проката создан в сотрудничестве с узбекской компанией Metal Processing. Завод будет производить широкий ассортимент продукции от сложных деталей машин до небольших индивидуальных решений. Инвестиции в новейшее оборудование и технологии обработки листового металла будут выгодны всем потребителям благодаря швейцарскому качеству, конкурентоспособным ценам и своевременной доставке.

Проект реализован при поддержке правительства Узбекистана, ассоциации «Узтекстильпром», министерства экономики Узбекистана и других ведомств.

Запуск проекта по металлообработке в Узбекистане является крупным шагом в локализации швейцарских машин Rieter в республике, но и внесёт важный вклад в развитие современной металлообрабатывающей промышленности не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.

В церемонии открытия завода по производству листового металла, специализирующегося на производстве высокоточных металлических деталей с использованием новейшего европейского оборудования примет участие швейцарская делегация во главе с федеральным министром экономики, образования и научных исследований Швейцарии Йоханом Шнайдер-Амманом.

С узбекской стороны в церемонии открытия нового завода примут участие представители Кабинета министров, ассоциации «Узтелекстильпром», министерств экономики и инновационного развития, а также производители текстильной и швейно-трикотажной продукции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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