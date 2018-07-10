Официальный курс маната к мировым валютам на 10 июля (версия 2)

10 июля 2018 10:13 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:16)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 июля установлен на уровне 1,7 и 1,996 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

10.07.2018

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,996

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2688

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0609

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8607

1 бразильский реал

1 BRL

0,4389

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1267

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1524

1 чешская крона

1 CZK

0,0772

1 чилийский песо

1 CLP

0,2608

1 китайский юань

1 CNY

0,2574

1 датская крона

1 DKK

0,2678

1 грузинский лари

1 GEL

0,6951

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2504

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0118

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1949

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7124

1 израильский шекель

1 ILS

0,4682

1 канадский доллар

1 CAD

1,2954

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6186

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4239

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0885

1 молдавская лея

1 MDL

0,1019

1 египетский фунт

1 EGP

0,0949

1 норвежская крона

1 NOK

0,2118

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0208

1 польский злотый

1 PLN

0,4626

1 российский рубль

1 RUB

0,0272

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2551

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4034

1 турецкая лира

1 TRY

0,3595

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,056

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1853

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0648

100 японских иен

100 JPY

1,5293

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1629

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