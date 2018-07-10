Товарно-сырьевые биржи Узбекистана смогут размещать средства в коммерческих банках

10 июля 2018 12:29 (UTC+04:00)

На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана продолжается обсуждение разработанного Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции положения о порядке размещения свободных денежных средств товарно-сырьевых бирж.

Проект постановления Кабинета министров разработан для эффективного использования свободных денежных средств участников клиринга, ускоренного развития биржевой торговли и электронной коммерции в стране, отмечено в информации.

В обсуждаемом документе предложено предоставить товарно-сырьевым биржам (ТСБ) право создавать дочерние предприятия со статусом юридического лица, в том числе в качестве резидентов инновационного центра «Мирзо-Улугбек» для создания благоприятных условий и активного развития информационно-коммуникационных технологий в сфере электронной коммерции и биржевой торговли, а также развития инфраструктуры товарных рынков.

Также ТСБ смогут размещать на депозитных счетах в коммерческих банках Узбекистана денежные средства, вносимые участниками клиринга в расчетно-клиринговые палаты бирж для обеспечения договорных обязательств, за исключением средств нерезидентов. При этом, размещение на депозитных счетах в коммерческих банках денежных средств осуществляется с учетом уведомления участников клиринга.

Целью размещения денежных средств является получение дополнительных доходов бирж при одновременном безусловном обеспечении возвратности этих средств в сроки, необходимые для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок.

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