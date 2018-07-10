Казахстанские банки получили возможность выхода на рынок Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Банки Казахстана получили возможность создания или приобретения трансграничного учреждения на территории Узбекистана. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой пресс-службу Национального банка Казахстана.

Это предсматривается соглашением о взаимодействии в сфере банковского надзора, подписанным между Национальным банком Казахастана и Центральным банком Узбекистана.

Этот документ впервые в истории сотрудничества между двумя странами создаст правовую основу казахстанским банкам для выхода на банковский рынок Узбекистана.

"Казахстанским банкам предоставляется возможность для создания или приобретения трансграничного учреждения на территории Узбекистана, если это будет отвечать следующим требованиям: наличие уставного капитала в размере не менее 100 миллионов евро в эквиваленте в тенге для родительского банка и в размере 100 миллиардов сум для трансграничного учреждения; а также наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте не ниже «В» рейтингового агентства Standard & Poor’s или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных Fitch Ratings, Мооdy’s", - отмечается в сообщении регулятора.

Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Казахстан и Узбекистан в соответствии с национальными законодательствами будут обмениваться информацией по существенным нововведениям и изменениям, которые затрагивают банковский сектор двух государств.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.