Азербайджанские суда выполняют дноуглубительные работы в российском секторе Каспия (ФОТО)

10 июля 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суда, принадлежащие Каспийской морской нефтяной флотилии ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", выполняют дноуглубительные работы на месторождении имени Филановского по заказу компании Voltar Marine, сообщает во вторник ЗАО.

К реализации дноуглубительного проекта привлечено судно-землекоп ("Инженер Баларза Мамедов"), три транспортных судна ("Бакинская 3", "Бакинская 5", "Бакинская 6") и буксирно-снабженческое судно "Яренга".

В общей сложности были выполнены дноуглубительные работы объемом 27 050 кубометров. Таким образом, завершен первый этап проекта, стартовавшего 26 июня 2018 года.

Работы, которые планируются реализовать на месторождении имени Филановского в рамках второго этапа проекта, также будут выполнены судами пароходства. Так, крановое судно "Гурбан Абасов" грузоподъемностью 600 тонн будет привлечено к работам по установке опорного блока платформы, находящейся на данной территории, а буксирно-снабженческое судно "Яренга" будет эксплуатироваться при осуществлении якорных операций.

В ходе реализации проекта были соблюдены все процедуры охраны здоровья, безопасности труда и окружающей среды (ОЗБТО), благодаря чему негативных происшествий при выполнении работ зафиксировано не было. Отметим, что судна ЗАО "АКМП" будут привлечены также к очередному этапу работ на месторождении имени Филановского.

Активное участие пароходства в крупных проектах, наряду с притоком иностранной валюты в страну, положительно оценивается также в плане развития сотрудничества и приобретения международного опыта.

Для сведения отметим, что Каспийская морская нефтяная флотилия ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" предоставляет услуги по комплексному обеспечению процессов нефтедобычи в Каспийском море, в том числе по строительству морских оснований, эстакад, прокладке нефтегазовых трубопроводов, геологоразведочные услуги и т.д. Флотилия располагает специализированными судами различного типа, что способствует включению пароходства в ряд уникальных компаний мира по разнообразию предоставляемых услуг.

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