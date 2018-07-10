Страховщикам Азербайджана предлагают новый метод оплаты членских взносов

10 июля 2018 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА) предлагает компаниям-членам АСА новый метод выплаты членских взносов, говорится в сообщении ассоциации, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, с данным предложением выступил председатель АСА Мустафа Аббасбейли в рамках заседания Наблюдательного совета.

По новому методу страховые компании будут платить членские взносы в АСА согласно их доле на рынке.

"Размер членских взносов каждой страховой компании на новый год будет определяться на основе ее сборов в предыдущем году. Мы хотим, чтобы членские взносы страховых компаний были соразмерны их доле на рынке", - говорится в сообщении.

Предложение будет рассмотрено всеми членами ассоциации, после чего будет принято окончательное решение.

Отметим, что в настоящее время страховые компании выплачивают членские взносы в зависимости от категории компании. Как отметили в ассоциации, если сейчас компании-члены АСА разделены на две категории, то новый метод подразумевает их разделение на 10 категорий.

Ассоциация страховщиков Азербайджана была создана в 2006 году.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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