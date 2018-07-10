Азербайджан осуществит крупную поставку ковровых изделий в Японию

"Сегодня многие страны проявляют интерес к азербайджанским коврам. Среди них есть страны Африки, Американского континента и Австралии. Сегодня в страну приезжает огромное число туристов, что также влияет на рост спроса. Производимые в стране ковры соответствуют мировым стандартам качества и являются более конкурентоспособными",- сказал Мурадов.