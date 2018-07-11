Официальный курс маната к мировым валютам на 11 июля (версия 2)

11 июля 2018 09:53 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9937 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

11.07.2018

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,9937

1 австралийский доллар

1 AUD

1,2594

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0621

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8569

1 бразильский реал

1 BRL

0,4457

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1268

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1516

1 чешская крона

1 CZK

0,077

1 чилийский песо

1 CLP

0,2627

1 китайский юань

1 CNY

0,2549

1 датская крона

1 DKK

0,2675

1 грузинский лари

1 GEL

0,6955

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2541

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0118

100 иранских риалов

100 IRR

0,0039

1 шведская крона

1 SEK

0,194

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7134

1 израильский шекель

1 ILS

0,4675

1 канадский доллар

1 CAD

1,2936

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6196

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4219

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0894

1 молдавская лея

1 MDL

0,1021

1 египетский фунт

1 EGP

0,095

1 норвежская крона

1 NOK

0,2113

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0218

1 польский злотый

1 PLN

0,4613

1 российский рубль

1 RUB

0,0274

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,25

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,395

1 турецкая лира

1 TRY

0,3604

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0557

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1853

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0648

100 японских иен

100 JPY

1,5313

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1574

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