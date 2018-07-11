Центробанк Узбекистана изменил правила приёма купюр

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана скорректировал перечень повреждений, при наличии которых банкноты считаются годными или непригодными к обращению при осуществлении валютно-обменных операций, сообщила Norma.uz.

Теперь банки не могут отказать в приеме купюр, у которых имеются потертости и загрязнения, позволяющие определить рисунок (форму) банкноты, подклеенные надрывы, не превышающие четверти ширины (длины) банкноты, подклеенные углы или куски не превышающие 1 кв. см, являющиеся частями именно этой банкноты, мелкие пятна, не более двух надписей и отпечатков штампов (за исключением штампов, удостоверяющих изъятие из обращения, поддельность или статус образца банкноты), которые не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают более 50 процентов одного из защитных знаков, не более двух проколов, не превышающих 1 мм в диаметре.

Прежний порядок оставлял прием ветхих купюр на усмотрение банков. Нынешние правила обязывают банки принимать такие банкноты для обмена на национальную валюту, замены на такие же неповрежденные купюры, размена, обмена на более крупные и осуществления конверсионных операций. Причем последующая их выдача другим клиентам по другим операциям запрещается.

Банкнота считается непригодной в следующих случаях, если она разорвана на части, в том числе заклеена, изменен геометрический размер банкноты на 3 мм или более, имеются потертости и загрязнения, не позволяющие определить изображение (рисунок, портрет, форму) банкноты, банкноты пришли в мягкое состояние, существенно утратив степень твердости, изменена первоначальная окраска или обесцвечена, обожжена или прожжена;

Не будут также приниматься банкноты, у которых залито маслом, краской или чернилами более 50 процентов одного из основных признаков платежности, которые подвергнуты воздействию химических реактивов, у которых в значительной степени изменено вследствие умышленного повреждения изображение (рисунок, портрет), изменен номинал, удалены защитные нити, имеются значительные надписи, имеется явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитных нитей), непропечатка или смазанность изображений.

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