Таможня и Минсвязи намерены пресекать импорт мобильных телефонов в Азербайджан физлицами в целях продажи

11 июля 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

По словам Бабаева, меры по пресечению данных фактов предпринимаются совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

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