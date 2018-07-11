Таможня и Минсвязи намерены пресекать импорт мобильных телефонов в Азербайджан физлицами в целях продажи

БАКУ /Trend/ - Мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

По словам Бабаева, меры по пресечению данных фактов предпринимаются совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Новость обновляется Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.