Таможня и Минсвязи намерены пресекать продажу ввозимых в Азербайджан мобильных устройств для личного пользования (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пресекать факты продажи мобильных устройств, ввозимых в страну для личного пользования. Об этом сказал заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

По словам Бабаева, мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях.