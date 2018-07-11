Таможня и Минсвязи намерены пресекать продажу ввозимых в Азербайджан мобильных устройств для личного пользования (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пресекать факты продажи мобильных устройств, ввозимых в страну для личного пользования. Об этом сказал заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".
По словам Бабаева, мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях.
Ситуацию, по его словам, коренным образом возможно изменить путем правового регулирования, усовершенствования почтовых и логистических услуг.
"При этом безусловно необходимо обеспечить удовлетворённость клиентов. Необходимо сделать так, чтобы электронная торговля Азербайджана делала свой вклад в мировой рынок е-коммерции",- сказал Бабаев.
(Автор: Гусейн Велиев)
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