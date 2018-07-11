Таможня и Минсвязи намерены пресекать продажу ввозимых в Азербайджан мобильных устройств для личного пользования (версия 2)

11 июля 2018 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана намерен совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пресекать факты продажи мобильных устройств, ввозимых в страну для личного пользования. Об этом сказал заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев в среду в ходе конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития".

По словам Бабаева, мобильные телефоны, ввозимые физическими лицами в Азербайджан для личного пользования, не могут быть использованы в коммерческих целях.

"Сейчас ситуация на рынке такова, что не представляется возможным получать информацию о том, кто занимается коммерческими продажами телефонов. Мобильные телефоны, заказанные условно вчера в количестве 20-30 единиц, сегодня уже продаются на внутреннем рынке. Мы вместе с министерством реализуем совместный проект, который позволит пресекать факты коммерческой продажи ввозимых в страну мобильных устройств для личного пользования. Соответствующие поручения по этому вопросу были даны главой государства", - сказал Бабаев.

Ситуацию, по его словам, коренным образом возможно изменить путем правового регулирования, усовершенствования почтовых и логистических услуг.

"При этом безусловно необходимо обеспечить удовлетворённость клиентов. Необходимо сделать так, чтобы электронная торговля Азербайджана делала свой вклад в мировой рынок е-коммерции",- сказал Бабаев.

(Автор: Гусейн Велиев)

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