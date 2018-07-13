Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля (Версия 2)

13 июля 2018 10:18 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9817 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

13.07.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9817

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2605

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0625

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8642

1 бразильский реал

1 BRL

0.4379

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1279

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1512

1 чешская крона

1 CZK

0.0764

1 чилийский песо

1 CLP

0.2625

1 китайский юань

1 CNY

0.2548

1 датская крона

1 DKK

0.2658

1 грузинский лари

1 GEL

0.6946

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0248

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.239

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0118

100 иранских риалов

100 IRR

0.0039

1 шведская крона

1 SEK

0.1915

1 швейцарский франк

1 CHF

1.696

1 израильский шекель

1 ILS

0.4667

1 канадский доллар

1 CAD

1.2912

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6121

1 казахский тенге

1 KZT

0.0049

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4211

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0896

1 молдавская лея

1 MDL

0.1017

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2094

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0217

1 польский злотый

1 PLN

0.4584

1 российский рубль

1 RUB

0.0273

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2466

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3879

1 турецкая лира

1 TRY

0.3502

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0648

100 японских иен

100 JPY

1.509

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1509

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 10:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля
Бизнес 09:17
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 13 июля
Бизнес 12 июля 17:11
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Бизнес 12 июля 11:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 12 июля
Бизнес 12 июля 09:28
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 12 июля
Бизнес 11 июля 17:09
Лента новостей
Глава МИД Франции заявил, что НАТО не является врагом России
Европа 11:17
В Китае уверены, что торговая война не решит экономические проблемы США
Китай 11:08
Рынок страхования Азербайджана вырос почти на 44%
Бизнес 11:05
Узбекистан и Афганистан могут создать приграничную зону свободной торговли
Бизнес 10:57
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 10:56
ВБ увеличил сумму гарантии для финансирования TANAP
Энергетика 10:50
Первые китайские дроны уже в Узбекистане
Бизнес 10:40
Южнокорейская компания инвестирует во внедрение технологии блокчейн в Узбекистане
ИКТ 10:38
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Бизнес 10:35