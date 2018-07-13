Официальный курс маната к мировым валютам на 13 июля (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9817 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 13.07.2018 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9817 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2605 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0625 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8642 1 бразильский реал 1 BRL 0.4379 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1279 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1512 1 чешская крона 1 CZK 0.0764 1 чилийский песо 1 CLP 0.2625 1 китайский юань 1 CNY 0.2548 1 датская крона 1 DKK 0.2658 1 грузинский лари 1 GEL 0.6946 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0248 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.239 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0118 100 иранских риалов 100 IRR 0.0039 1 шведская крона 1 SEK 0.1915 1 швейцарский франк 1 CHF 1.696 1 израильский шекель 1 ILS 0.4667 1 канадский доллар 1 CAD 1.2912 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6121 1 казахский тенге 1 KZT 0.0049 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1124 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4211 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0896 1 молдавская лея 1 MDL 0.1017 1 египетский фунт 1 EGP 0.095 1 норвежская крона 1 NOK 0.2094 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0217 1 польский злотый 1 PLN 0.4584 1 российский рубль 1 RUB 0.0273 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2466 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3879 1 турецкая лира 1 TRY 0.3502 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0556 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1805 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0648 100 японских иен 100 JPY 1.509 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1509

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