Рынок страхования Азербайджана вырос почти на 44%

13 июля 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 396,37 миллиона манатов, что на 43,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в пятницу.

Выплаты СК за тот же период составили 119,3 миллиона манатов, что на 4,1 процента меньше показателя первого полугодия 2017 года.

Согласно отчету, 72,4 процента (286,84 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 27,6 процента (109,53 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73 процента (87,11 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 27 процентов (32,2 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 13 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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