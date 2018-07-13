В Узбекистане будет создан единый портал для инвесторов

В Узбекистане в ближайшее время будет запущен Единый инвестиционный портал. Об этом, как передаёт "Подробно.uz", сообщил вице-премьер Сухроб Холмурадов.

По его словам, главная задача портала – наладить непосредственную связь между государством и потенциальными инвесторами, которые смогут получить здесь ответы на все интересующие их вопросы.

"На портале мы не только соберем всю актуальную информацию об инвестиционном потенциале республики, отраслях и территориях, имеющейся сырьевой базе, созданных для инвесторов условий, льготах и преференциях, но и будем внимательно отслеживать какое министерство или госорган вовремя не оказал содействие инвесторам. Здесь будет полная и постоянно обновляющаяся база данных", – отметил Холмурадов в ходе первой встречи Единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений.

Он также добавил, что в первом полугодии в стране было создано более 960 предприятий с участием иностранного капитала, что почти в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"Особую активность в этом вопросе проявляют компании России, Турции, Китая, Казахстана и Южной Кореи. В последнее время также наблюдается значительная активизация деятельности в сфере привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. С начала года с ними подписаны соглашения на выделение Узбекистану кредитов и займов на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов. Прорабатывается вопрос по подписанию новых соглашений по привлечению средств", – подчеркнул он.

Ключевым моментом создаваемого портала станет возможность предоставления различных интерактивных услуг инвесторам, в том числе по приему заявок и других документов. При этом потенциальные участники смогут отслеживать ход и результаты рассмотрения инвестиционных заявок, вне зависимости от места и способа обращения инвестора, в режиме реального времени.

Также здесь планируется публиковать постоянно обновляемый список рекомендованных к реализации инвестиционных проектов, создать специальный модуль для прямого обращения потенциальных инвесторов и чиновников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.