Вклады населения в азербайджанском Kapital Bank выросли почти на треть

13 июля 2018 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на первое июля 2018 года составили 3,5 миллиарда манатов. Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, объем кредитного портфеля банка достиг 1,3 миллиарда манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на первое июля 2018 года составила 2,8 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила 1,1 миллиарда манатов, таким образом, данный показатель за рассматриваемый период вырос на 264 миллиона манатов.

По итогам первого полугодия совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 244,5 миллиона манатов, а уставный капитал - 185,9 миллиона манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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