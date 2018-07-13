Китай выделит Узбекистану грант в рамках проекта "Один пояс - один путь"

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр обучения основам предпринимательской деятельности и Ассоциация узбекско-китайской торговли подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает "Подробно.uz".

Документ рассчитан на пять лет и предусматривает реализацию ряда интересных проектов. Так, например, стороны договорились укреплять дружественные отношения в сфере обучения предпринимательской деятельности, а также привлекать в Узбекистан китайские инвестиции и передовые технологии.

В частности, Ассоциация узбекско-китайской торговли будет содействовать привлечению гранта для Центра через линию "Один пояс – один путь" для организации образовательных программ и исследований в развитии предпринимательской деятельности в Узбекистане.

Кроме того, предполагается создание "Вопросника китайского инвестора", проведение различного рода совместных конференций, семинаров, форумов, проектов. Также будет осуществляться обмен опытом между узбекскими и китайскими преподавателями в сфере обучения предпринимательской деятельности.

Другая важная сфера сотрудничества будет заключаться в создании, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, постоянно действующей выставочной площадки китайских мини-технологий в малых промышленных зонах. Это делается для того, чтобы слушатели курсов Центра по окончанию учёбы могли ознакомиться с техникой, выпускаемой в Китае, для создания своего бизнеса и дальнейшего получения льготного кредита в банках Узбекистана.

Напомним, что Ассоциация узбекско-китайской торговли работает с 2016 года и за короткий период смогла привлечь в Узбекистан инвестиции в размере 300 миллионов долларов.

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