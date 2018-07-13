Земельная реформа в Узбекистане?

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане предлагают ввести земли несельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот посредством оформления ее в частную собственность.

Об этом сообщил узбекский новостной портал "UzDaily.uz".

Данное предложение включено в проект стратегии инновационного развития Республики Узбекистан до 2021 года.

Документом также предлагается обеспечить реализацию прав пользования землей сельскохозяйственного назначения.

Авторы документа отмечают, что это создаст возможность обращения земли в капитал, снижения транзакционных издержек и уменьшения неопределенности.

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