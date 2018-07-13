В Узбекистане сократилось производство угля

13 июля 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным Госкомстата, в Узбекистане за январь-июнь 2018 года почти на 15 процентов снизилось производство угля. Как следует из информации, в первом полугодии произведено 1 589,1 тысячи тонн твердого топлива. За аналогичный период 2017 года производство угля составило 1 983,6 тысячи тонн.

Напомним, что в середине июня прошлого года глава государства своим постановлением утвердил программу развития и модернизации угольной отрасли на 2017-2021 годы, отметив при этом серьезные недостатки, выявленные в работе компании "Узбекуголь", являющейся государственным монополистом в этой сфере.

Главные среди них — неэффективная эксплуатация имеющегося оборудования, слабая производственная дисциплина, серьезное отставание в модернизации мощностей и реализации ряда инвестиционных проектов.

По оценкам экспертов, это привело к значительному снижению показателей отрасли за последние пять лет. Так, например, было допущено отставание по вскрышным работам на 128,9 миллиона кубических метров, добыче угля — свыше 4 миллионов тонн и попутно извлекаемым каолинам — 320,5 тысячи тонн.

Спустя две недели президент передал угольную промышленность из состава энергетической компании в состав АО «Узбекистонтемирйуллари».

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