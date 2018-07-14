Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

14 июля 2018 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

2 июля

1,7

9 июля

1,7

3 июля

1,7

10 июля

1,7

4 июля

1,7

11 июля

1,7

5 июля

1,7

12 июля

1,7

6 июля

1,7

13 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0175 маната (0,8754 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9913 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

2 июля

1,9798

9 июля

1,9992

3 июля

1,9776

10 июля

1,9960

4 июля

1,9828

11 июля

1,9937

5 июля

1,9817

12 июля

1,9859

6 июля

1,9872

13 июля

1,9817

Средний курс за неделю

1,98182

Средний курс за неделю

1,9913

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,487 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02722 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

2 июля

0,027

9 июля

0,0269

3 июля

0,0268

10 июля

0,0272

4 июля

0,0269

11 июля

0,0274

5 июля

0,0269

12 июля

0,0273

6 июля

0,0269

13 июля

0,0273

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,02722

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0224 маната (6,0118 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35838 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

2 июля

0,3670

9 июля

0,3726

3 июля

0,3679

10 июля

0,3595

4 июля

0,3638

11 июля

0,3604

5 июля

0,3630

12 июля

0,3492

6 июля

0,3691

13 июля

0,3502

Средний курс за неделю

0,36616

Средний курс за неделю

0,35838

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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