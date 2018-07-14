Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 2 июля 1,7 9 июля 1,7 3 июля 1,7 10 июля 1,7 4 июля 1,7 11 июля 1,7 5 июля 1,7 12 июля 1,7 6 июля 1,7 13 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0175 маната (0,8754 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9913 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 2 июля 1,9798 9 июля 1,9992 3 июля 1,9776 10 июля 1,9960 4 июля 1,9828 11 июля 1,9937 5 июля 1,9817 12 июля 1,9859 6 июля 1,9872 13 июля 1,9817 Средний курс за неделю 1,98182 Средний курс за неделю 1,9913

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,487 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02722 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 2 июля 0,027 9 июля 0,0269 3 июля 0,0268 10 июля 0,0272 4 июля 0,0269 11 июля 0,0274 5 июля 0,0269 12 июля 0,0273 6 июля 0,0269 13 июля 0,0273 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,02722

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0224 маната (6,0118 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35838 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 2 июля 0,3670 9 июля 0,3726 3 июля 0,3679 10 июля 0,3595 4 июля 0,3638 11 июля 0,3604 5 июля 0,3630 12 июля 0,3492 6 июля 0,3691 13 июля 0,3502 Средний курс за неделю 0,36616 Средний курс за неделю 0,35838

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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