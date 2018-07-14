Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
2 июля
|
1,7
|
9 июля
|
1,7
|
3 июля
|
1,7
|
10 июля
|
1,7
|
4 июля
|
1,7
|
11 июля
|
1,7
|
5 июля
|
1,7
|
12 июля
|
1,7
|
6 июля
|
1,7
|
13 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0175 маната (0,8754 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9913 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
2 июля
|
1,9798
|
9 июля
|
1,9992
|
3 июля
|
1,9776
|
10 июля
|
1,9960
|
4 июля
|
1,9828
|
11 июля
|
1,9937
|
5 июля
|
1,9817
|
12 июля
|
1,9859
|
6 июля
|
1,9872
|
13 июля
|
1,9817
|
Средний курс за неделю
|
1,98182
|
Средний курс за неделю
|
1,9913
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,487 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02722 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
2 июля
|
0,027
|
9 июля
|
0,0269
|
3 июля
|
0,0268
|
10 июля
|
0,0272
|
4 июля
|
0,0269
|
11 июля
|
0,0274
|
5 июля
|
0,0269
|
12 июля
|
0,0273
|
6 июля
|
0,0269
|
13 июля
|
0,0273
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,02722
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0224 маната (6,0118 процента). Средневзвешенный курс составил 0,35838 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
2 июля
|
0,3670
|
9 июля
|
0,3726
|
3 июля
|
0,3679
|
10 июля
|
0,3595
|
4 июля
|
0,3638
|
11 июля
|
0,3604
|
5 июля
|
0,3630
|
12 июля
|
0,3492
|
6 июля
|
0,3691
|
13 июля
|
0,3502
|
Средний курс за неделю
|
0,36616
|
Средний курс за неделю
|
0,35838
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.