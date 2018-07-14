В банковский сектор Узбекистана могут быть внедрены новые исламские банковские услуги

Банк «Ипак Йули» ведет переговоры с Исламской Корпорацией по Развитию Частного Сектора (входит в Группу Исламского Банка Развития) на предмет оказания консультационных услуг в рамках разработки проекта по созданию на базе банка «Исламского окна» с внедрением широкого спектра исламских банковских услуг, передает podrobno.uz.

В рамках этих переговоров, 11 июля текущего года в здании Головного офиса АИКБ «Ипак Йули» прошла встреча на высоком уровне между делегацией ИКРЧС, возглавляемой госпожой Нида Раза (директор Департамента консультационных услуг ИКРЧС) и руководством банка «Ипак Йули» во главе Председателя Правления Сайдахмедова Саидаброра. Участники переговоров выразили свои предложения и мнения по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане.

Представители делегации ИКРЧС подчеркнули большую значимость данного проекта по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане для населения страны и отметили, что переговоры прошли продуктивно.

До этого, во время 43-го Ежегодного Собрания Группы ИБР, которое проходило в городе Тунис с 1 по 5 апреля 2018 года, делегация Узбекистана провела несколько двухсторонних и многосторонних встреч с руководством ИБР и его структурными подразделениями, в рамках которых была достигнута предварительная договоренность о реализации пилотного проекта по созданию «Исламского окна» на базе коммерческих банков страны.

Учитывая вышеизложенные двух-сторонние переговоры, акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» планирует стать коммерческим банком на территории Узбекистана, предоставляющим банковские услуги по принципам исламского финансирования на базе «Исламского окна».

«Исламское окно» – это отдельное структурное подразделение в традиционном коммерческом банке, предоставляющее банковские услуги на основе принципов Ислама, в отличие от полностью Исламского банка, который вообще не предоставляет традиционные банковские услуги. «Исламские окна» есть во многих первоклассных банках мира, среди которых America Express Bank, HSBC, ANZ Grindlays, BNP-Paribas, Chase Manhattan, UBS и другие. Они могут предоставлять весь спектр исламских банковских услуг в полном соответствии с нормами Шариата, которые по сути являются полноценными альтернативами традиционным банковским продуктам.

Банк «Ипак Йули» всегда выражал большую заинтересованность в активном участии в проекте по широкому внедрению механизмов исламского финансирования в Узбекистане, в частности он является первым узбекским банком, начавшим сотрудничество с ИКРЧС для предоставления финансирования субъектам малого и частного бизнеса на основе принципов исламского банкинга. Начиная с 2006 года, банком «Ипак Йули» были привлечены три линии финансирования на общую сумму 22 миллиона долларов США, в рамках освоения которых профинансировано 43 проекта и создано свыше 650 новых рабочих мест. Накопившийся большой опыт и знания в сфере исламского финансирования дают банку «Ипак Йули» наилучшие предпосылки для реализации проекта по созданию первого «Исламского окна» в Узбекистане.

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