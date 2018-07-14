Страны Ближнего Востока лидируют по импорту мяса премиум класса из Казахстана (Эксклюзив)

14 июля 2018 12:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Экспорт грузинской продукции вырос
Грузия 13:00
На казахстанском нефтеперерабатывающем заводе зафиксированы выбросы газа в атмосферу
Энергетика 10:18
Россия отменила ограничения на поставки продукции с трех молзаводов Казахстана
Казахстан 13 июля 18:48
Назарбаев назначил нового посла Казахстана в Туркменистане
Казахстан 13 июля 17:31
Безработица в Казахстане в июне снизилась
Казахстан 13 июля 16:41
Москву и Кызылорду свяжут прямые авиарейсы
Казахстан 13 июля 16:31
Лента новостей
В Азербайджане созданы Рабочие группы по поощрению экотуризма
Общество 13:02
Экспорт грузинской продукции вырос
Грузия 13:00
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге
Политика 12:59
Цены на нефть могут снизиться в течение следующих 4-5 лет – МВФ
Энергетика 12:55
Лукашенко рассчитывает на повышение уровня контактов между Беларусью и Францией
Беларусь 12:49
ВБ: Таджикистану нужно сделать правильный выбор после открытия границы с Узбекистаном
Узбекистан 12:35
Первый рейс из нового аэропорта Стамбула будет выполнен в Азербайджан
Бизнес 12:35
Гянджинские события показали, что правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию в стране - политолог
Политика 12:26
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 12:11