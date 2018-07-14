Первый рейс из нового аэропорта Стамбула будет выполнен в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Первый рейс Turkish Airlines из нового аэропорта Стамбула будет выполнен в Азербайджан. Об этом сказал журналистам генеральный директор авиакомпании Билал Экши, передают турецкие СМИ.

"Первый рейс из нового аэропорта на внутренних линиях будет выполнен в Анкару, а на международных линиях - в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра", - сказал Экши.

Первая фаза проекта строительства в Стамбуле на берегу Черного моря нового аэропорта – третьего после аэропортов Ататюрк и Сабиха Гёкчен, будет запущена 31 октября 2018 года.

Как сообщил ранее Trend вице-президент компании Turkish Airlines по продажам в регионе Восточной Европы и Балканах Эмре Меневше, с введением в эксплуатацию первой части нового аэропорта пассажироперевозки с аэропорта Ататюрк в течение трёх дней полностью будут переведены в новый.

Новый аэропорт будет иметь шесть полос и три терминала. Ожидается, что он станет третьим в мире по занимаемой территории и будет обслуживать после реализации первой фазы 90 миллионов пассажиров и осуществлять перевалку 2,5 миллиона грузов. "К концу реализации проекта, после четвёртой фазы, в 2025 году пассажиропоток через новый аэропорт, как ожидается, увеличится до 200 миллионов пассажиров в год", - сказал вице-президент Turkish Airlines.

По его словам, в настоящее время из Турции осуществляются полеты по 302 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

Также продолжаются строительно-монтажные работы по строительству 28 мостов и гидрометеорологической башни на территории аэропорта. В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Ожидается, что строительство нового аэропорта обойдется в 10 миллиардов турецких лир. В финансировании этого проекта участвуют турецкие банки: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

(Автор: Гусейн Велиев)

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