Китайские компании инвестировали в Азербайджан около $800 млн

БАКУ /Trend/ - Китайские компании инвестировали в Азербайджан около 800 миллионов долларов США. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с послом Китая в Азербайджане Вей Чинхуа, говорится в сообщении министерства экономики, распространенном в субботу.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития азербайджано-китайских экономических связей и сотрудничества между двумя странами.

Подчеркну,в что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с Китаем, Мустафаев отметил, что во время визитов главы государства в Китай были достигнуты важные соглашения.

Говоря о развитии связей с Китаем в сферах транзитных перевозок, торговли, инвестирования, туризма и других направлениях, министр отметил, что в 2017 году товарооборот Азербайджана с Китаем вырос на 20 процентов, достигнув 1,3 миллиарда долларов США.

В настоящее время в сферах торговли, услуг, промышленности, строительства, банковского дела и страхования, сельского хозяйства функционируют более 110 компаний с китайским капиталом. Некоторые китайские компании участвуют в качестве подрядчиков в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Был отмечено, что до конца этого года в Шанхае откроется винный дом, в Пекине и других крупных городах также планируется открыть торговые и винные дома, что ожидается участие азербайджанских делегаций в Китайско-Евразийской выставке, которая пройдет в Урумчи в августе этого года и Международной выставке IMPORT EXPO 2018, которая пройдет в ноябре в Шанхае.

Посол Китая выразил удовлетворение развитием Азербайджана, расширением связей между странами, выразил уверенность на дальнейшее развитие китайско-азербайджанского сотрудничества, поделился мнениями по перспективам развития экономических связей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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