Новый инструмент PASHA Bank позволит расширить финансирование бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Новый инструмент PASHA Bank под названием Supply Chain Finance поможет значительно облегчить выход субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) к финансовым ресурсам.

Об этом сообщил Trend директор департамента банка по работе с МСБ Александр Головко.

По словам директора департамента, данный инструмент является частью новой стратегии банка, рассчитанной на 2018-2020 годы. Он позволяет МСБ клиентам получать финансирование в краткие сроки, без наличия залога и по достаточно низким процентным ставкам.

"В рамках развития портфеля на стратегический период с 2018 по 2020 годы, мы немного пересмотрели тактику развития портфеля. И хотим активно развивать такой инструмент как Supply Chain Finance. Он включает в себя инструмент факторинга, плюс, некоторые другие продукты. Эта система включает в себя взаимодействие клиента, который получает финансирование, и покупателя, которая покупает этот товар у поставщика. Складывается своеобразный треугольник - поставщик, покупатель и фактор в лице банка. Все они получают выгоду от использования Supply Chain Finance", - подчеркнул Головко.

По словам директора департамента, ставки по данному продукту, в среднем, ниже на 2-3 процентных пункта, чем по стандартной кредитной линии. В целом, Supply Chain Finance является более привлекательным для представителей МСБ, нежели обычная кредитная линия, добавил Головко.

"В основном, данный продукт направлен на финансирование сфер, связанных с поставкой товаров или услуг. Он не сможем покрыть ту часть МСБ-бизнеса, которая работает с ритейлом-сектором, например, рестораны, кафе, где клиентами предпринимателей являются конечные розничные потребители. То есть здесь, конечно, более выгодным и более понятным и традиционным механизмом будет стандартная кредитная линия. Но для категории предпринимателей, которые продают свои товары крупному бизнесу, это идеальный инструмент. Тут можно отметить нефтегазовую сферу, где у нас много клиентов, сферы телекоммуникаций, строительства. Одно из популярных направлений – это супермаркеты. Отдельно можно выделить также сферу услуг", - сказал директор департамента.

При этом выделение финансирования не зависит от текущего финансового состояния клиента, сказал Головко.

"Например, к нам обращается небольшой клиент, у которого заключен крупный контракт с потенциальным покупателем. Сумма контракта намного превышает тот размер бизнеса, который у предпринимателя есть в настоящий момент. В этом случае он может получить финансирование, то есть ликвидность для исполнения этого контракта. Если же он обратится за выделением традиционной кредитной линии, то получит отказ, потому что банк будет рассматривать его текущий уровень финансового состояния. Причем, в случае c Supply Chain Finance мы не устанавливаем один лимит, который ограничивает продавца в отношении всех покупателей. По размеру бизнеса, который у продавца есть с покупателем, мы рассматриваем возможность расширения лимита. Лимит очень четко отражает размер бизнеса", - отметил Головко.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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