Зарплаты в Узбекистане выросли более чем на 20 процентов

БАКУ /Trend/ - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в январе-марте 2018 года составила около 1,61 миллиона сумов, что на 21,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передаёт портал «UzDaily.uz».

По данным Госкомстата, эта сумма включает надбавки к заработной плате, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный фонд.

Ведомство отмечает, что 999,2 тысячи человек работают в 21,53 тысячи образовательных учреждений. Удельный вес в общей численности работников по республике составляет 38,6 процента. Фонд заработной платы, начисленной данным работникам, составил 7,5 триллиона сумов. Удельный вес в фонде заработной платы по республике составляет 30,0 процента. В сфере образования среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 1,25 миллиона сумов и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 15,2 процента.

Фонд заработной платы 614 предприятий промышленности в январе-июне составил 6,62 триллиона сумов. В промышленности работают 451,6 тысячи человек. Их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 2,44 миллиона сумов, что на 30,2 процента больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

В сфере здравоохранении и предоставлении социальных услуг функционируют 1,42 тысячи учреждений, где работают 428,2 тысячи человек. Фонд заработной платы этих учреждений составил 2,72 триллиона сумов и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 1,05 миллиона сумов (+16,8 процента).

Фонд заработной платы 2014 организация в сфере перевозок и хранения, где работают 115 тысячи человек, составил 1,48 триллиона сумов. А среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 2,14 миллиона сумов, что на 22,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В сфере финансов и страховой деятельности в 138 учреждениях работает 67,0 тысячи человек. Фонд заработной платы составил 1,23 триллиона сумов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в данной сфере составила 3,05 миллиона сумов. Рост по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 25,4 процента.

За январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наибольший рост номинальной начисленной заработной платы по видам экономической деятельности наблюдался в информации и связи – 32,9 процента, промышленности – 30,2 процента, строительстве – 26,4 процента, финансовой и страховой деятельности – 25,4 процента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.