Международный банк Азербайджана увеличил свой капитал

16 июля 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активы Международного банка Азербайджана (МБА) по данным на первое июля 2018 года составили 7,62 миллиарда манатов, кредитный портфель – 1,68 миллиарда манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, по данным на конец отчетного периода объем депозитов населения в банке составил 1,26 миллиарда манатов, а средства корпоративных клиентов – 2,63 миллиарда манатов.

Международный банк Азербайджана в первом полугодии 2018 года увеличил свой капитал. Так, совокупный капитал банка увеличился за отчетный период на 238 миллионов манатов и достиг отметки в 762 миллиона манатов, коэффициент адекватности капитала увеличился до 25,9 процента. По данным на первое июля 2018 года уставный капитал банка составил 1,22 миллиарда манатов.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Официальный курс на 16 июля составляет 1,7 AZN/USD.

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