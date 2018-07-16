Застройщики жилья в Узбекистане освобождены от процентов при продаже

16 июля 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Застройщики жилых домов в столице Узбекистана больше не будут платить проценты за продажу недвижимости, сообщает «Подробно.uz».

«Теперь после завершения строительства жилых домов государству не будут выплачиваться проценты за реализацию недвижимости, но от 10 до 15 процентов от общего числа квартир будет передаваться в распоряжение городской администрации. В свою очередь администрация передаст эти дома сиротам, инвалидам и малообеспеченным жителям. Это также будет способствовать процветанию города и благоприятно отразится на жизни народа», – отмечается на странице столичного администрации в Facebook.

Напомним, что на днях в городской администрации Ташкента состоялась встреча с предпринимателями и иностранными инвесторами, которые готовы реализовывать свои инициативы в Ташкенте.

На данном мероприятии предприниматели и иностранные инвесторы представили свои проекты для дальнейшего развития Ташкента, его промышленного производства, сферы услуг и сервиса, а также других отраслей. Всего здесь были представлены 55 крупных проектов по 11 районам города.

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