Предприниматель из Узбекистана экспортирует в Турцию текстиль на кредит из банка

16 июля 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодой предприниматель Темур Асадов из Узбекистана подписал экспортный договор с Китаем и Египтом, а в данный налаживает экспорта пряжи и ковровых изделий из шелка в Турцию и другие государства, передаёт «UzDaily.uz».

Асадов при содействии Навоийского областного совета УзЛиДеП в коммерческом банке получил 800 миллионов сумов льготного кредита. В настоящее время он обеспечил работой 40 юношей и девушек.

«Наше предприятие имеет мощность переработки 200 тонн коконов, 40-45 тонн шелковой продукции. Но мы хотим еще более расширить свою деятельность, создать дополнительные рабочие места. Мы разработали для этого 5-летний план развития деятельности предприятия. Согласно плану, мы наладим производство пряжи и изготовление ковровых изделий из шелка. В результате для молодежи будут созданы еще 70-80 рабочих мест», – сказал Асадов.

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