В Узбекистане может быть проведён первый Центральноазиатский экономический форум

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и страны Центральной Азии рассматривают возможность проведения первого Центральноазиатского экономического форума осенью 2018 года, передаёт «Подробно.uz» со ссылкой на Министерство внешней торговли Узбекистана.

«Данный форум послужит новой отличной площадкой для установления прямого диалога между бизнес-сообществами и властями региона в сфере торговли, промышленности, будет способствовать поиску лучших условий для вывода производимых в странах Центральной Азии товаров и услуг на внешние рынки. В регионе уже проделана большая работа по диверсификации сотрудничества и развитию промышленной кооперации. В частности, начата совместная сборка автомобилей и специализированной сельскохозяйственной техники. Активно развивается приграничная торговля», – отметил представитель Министерства.

По его словам, Узбекистан придаёт большое значение развитию прямой кооперации между регионами Центральной Азии, поэтому и впредь будет выступать за упрощение условий торговли в регионе, продвижение бизнес-кооперации между представителями деловой среды и готов предпринимать в этом направлении конкретные и действенные меры.

«Недавно правительство страны приняло решение о снижении или обнулении тарифных ставок импортных пошлин на ввоз и транспортировку значительного количества товаров. Естественно, основными бенефициарами данных мер будут страны Центральной Азии. Мы ожидаем ответные меры от соседних стран. Страны региона являются естественными рынками сбыта друг для друга. Наши национальные экономики не конкурируют между собой, во многих отраслях дополняют друг друга. В этом, мы видим большие перспективы взаимодействия», – подчеркнул представитель Министерства.

Напомним, что товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии за первое полугодие 2018 года вырос на 46 процентов и составил 1,86 миллиарда долларов.

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